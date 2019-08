Inimesed TEINE NAINE: Diana põhirivaal polnud mitte Camilla, vaid ... Triin Tael , täna, 00:01 Jaga: M

KIIVUSEST VAEVATUD: Mitme allika kinnitusel oli Diana veendunud, et tema poegade lapsehoidja on meesteõgija, kel on tema eksabikaasa Charlesiga salasuhe. Foto: AP

1995. aasta jõulupidu Walesi printsi ja printsessi personalile. Charlesist kolm aastat tagasi lahku läinud Diana sammub joonelt kena heledapäise naise juurde ja lausub sõnad, mis raiutakse kuldtähtedega Briti kuningakoja folkloori. „Nii kurb uudis see beebiuudis.“ Naine purskab nutma ning lahkub saalist.