PILDID JA VIDEO | Rekordarv külalisi ja võimas meelelahutus suve oodatuimal peol! 

Just nii, Babulja Special White Party on suve oodatuim peoõhtu ja juba kuuendat aastat järjest. Linna särtsakaim vanaema tervitas oma lapsukesi ja sõpru järjekorde Valge Peoga, tuues külastajateni meelelahutusmaailma koorekihi ja parima, mis suvel veel pakkuda on.