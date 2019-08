Metallica annetas Rumeenias lastehaigla ehituseks veerand miljonit eurot 

Metallica kirjutab Instagrami postituses, et suur annetus sai teoks tänu rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõtjale Mastercardile. Raha annetati Rumeenia "The Give Life Association'ile", et toetada nende initsiatiivi ehitada Rumeenia esimene onkoloogia- ja kiiritusravihaigla lastele. Haigla ehitamisega alustati juba 2018. aastal ning see peaks valmis saama järgmisel aastal.