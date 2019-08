SUUR ÜLEVAADE: kust ja kuidas on Eesti tuntumad selgeltnägijad oma võimed saanud 

Meie kõige kuulsam nõid Marilyn Kerro on rääkinud, et temal avaldusid selgeltnägijavõimed pärast seda, kui ta kuueaastasena äikese ajal metallist ukselingi kaudu pikselöögi sai. Pärast seda hakkas tüdruk rääkima selliseid asju, mida ta kusagilt teada ei saanud. Marilyni ema Inta aga rääkis 2018. aastal Nipiraamatule antud intervjuus, et nõiast tütar päris oma ande vanatädilt, kel samuti olid selgeltnägijavõimed.