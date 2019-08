Inimesed Heinz Valk: „Julgustasin kõhklejaid: just sellepärast, et Balti keti idee tundub teostumatu, me ta ära teeme.“ Jaanus Kulli , täna, 00:01 Jaga: M

HEINZ VALK JA HAGI ŠEIN EESTI-LÄTI PIIRIL: Mõlema ülesandeks oli juhtida Eesti-Läti piiril Balti keti miitingut. Foto: Rahvusarhiiv

Heinz Valk on kahtlemata õnneliku saatusega inimene. Või tegelikult – inimene, kes on oma elu elanud õnnelikuks. Ja väga tegusaks. Uskumatult tegusaks. Ainuüksi oma surematu lausega, mis 1988. aastal kõmises üle lauluväljaku, on ta kirjutanud ennast eesti rahva mällu. Ta on olnud parteituna kunstnike liidu juhatuse sekretär ja Kuku klubi president. Aga ennekõike on ta ju looja, kunstnik ja šaržimeister. Ja vanavara koguja. Ja olnud Marika Valguga õnnelikus abielus pea 40 aastat. Koos Marikaga seisis ta 30 aasta eest käsikäes ka Balti ketis.