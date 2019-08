Demi Moore annab välja avameelse elulooraamatu 

Väidetavalt räägib Demi avameelselt tõusudest ja mõõnadest, mis teda kuulsakssaamise teel saatnud on, samuti on ta otsekohele sõltuvuste ja kehakultuse teemal.

"Inside Out" ilmub 24. septembril. Möödunud aastal tunnustas Peggy Albrecht Friendly House Demit aasta naise tiitliga ja siis oli naine samuti oma mineviku teemal väga aus. "Oma karjääri alguses olin tõelisel enesehävituslikul teel. Ükskõik, kui edukas ma ka polnud, see polnud kunagi piisavalt hea. Ma ei hinnanud end absoluutselt ja see enesehävituslik teekond viis mu üsna kiiresti kriisi," on ta rääkinud.