Anu Saagim läheb Soome tõsielusaatesse: loodan, et seal ei pakuta alkoholi! 

Saates „Farm“ elab seltskond Soome avaliku elu tegelasi, Anu Saagim nende hulgas, kuni kuu aega eraldatuses 19. sajandi oludes. „Elektrit ja jooksvat vett seal pole, saunas vist saab käia, sest 19. sajandil saunad ju olid. Mind häirib, et ma ei saa ilmselt kasutada kosmeetikavahendeid, olen ju harjunud, et saan õhtuti kreemi palgeile panna. Samuti kardan ma oma käte pärast, olen siidikäpaks muutunud, aga kummikindaid seal ilmselt kasutada ei lubata. Šampoonist ja palsamist võib ka vist vaid unistada, seega olen juba välja otsinud mee-muna-suhkru retseptid, millest saab ise šampooni teha ja eks siis pesengi pead seal järvevees,“ räägib Saagim. „Ka kaasa võetavate riideesemete arv on piiratud miinumumini, mis on samuti häriv, sest ma ei salli külma ja niiskust.“