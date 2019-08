Noortebändi poolfinalist Pološywa julgustab unistama: peab tegema asju, mida kardad 

Elisa leiab, et klassikalise muusika õpingud on hea võimalus end rikastada. "Klassikaline muusika on ideaalne baas, millelt teha ükskõik millist muusikat. Tegelikult võiksid kõik aktiivsed muusikud mingil tasemel klassikalist muusikat õppida," arvab ta. "On ju kaasaegne muusika sellest välja kasvanud. Tegelikult on väga tähtis aru saada, millest see kõik tuli. Nii palju on seoseid. See annab kõigele sügavama mõõtme."