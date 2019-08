Noortebändi poolfinalist Sk!ve: lastel, keda on muusikat õppima sunnitud, kaob isu sellega tegeleda 

Bändi noorim liige Helena alustas klaveriõpinguid, kuid üsna ruttu sai aru, et tema pilliks on trummid.

Kristjan Kõva on küll muusikapisikuga olnud sõber üle kümne aasta, aga õppinud seda ametlikult pole. "Minu jaoks on võibolla isegi hea, et ma ei ole muusikat mänginud. Ei ole mingeid piire. Tunnen ainult rõõmu kitarrimängimisest ja laulmisest," räägib Kristjan, kelle sõnul on iseõppimises teatud vabadust.

Andreas nõustub Kristjani mõttega, et muusikakool seab mingid suunad ja piirid, mida peaks harjutama ja õppima. Noormees teab seda rääkida enda kogemusest Viljandi Kultuuriakadeemias, kus teda suunati džässmuusikale, ehkki ta võinuks ka teisi stiile mängida. "Muusika on siiski kunst ja kas on õige öelda, et kunsti saab teha nii või teisiti? See on siiski iga inimese enda asi," arutleb Andreas.

Muusika tegemine peaks olema kõigi vaba valik

Kristjan teab rääkida, kuidas tema tutvusringkonnas nii mõnigi on pärast muusikakooli lõpetanud igasuguse loometegevuse. "Neil, keda vanemad on maast-madalast suunanud muusikat õppima, ei ole peale muusikakooli üldse huvi sellega edasi tegeleda," lausub noormees. "Neid on kogu aeg sunnitud. Tahe kaob ära, kui midagi on peale sunnitud."

Kristjan leiab, et tahe peab tulema inimese seest. "Minu eesmärk on alati olnud edasi anda oma muusikat ja teha album, reisida maailmas ja tunda kontsertidel ühtsustunnet, et suudan rahvast kõnetada," räägib ta.

Noortebändi poolfinaal tuli suure üllatusena