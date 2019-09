Noortebändi poolfinalist Worn Öut: Eestis on väga keeruline muusikuna ära elada 

Viis aastat tagasi tuli Prantsuse lütseumi kasvandikul Markus Nurmsaarel idee sõbrad kokku kutsuda ja bänd luua. Mõeldud-tehtud! Laulja Chris Oliver on Tallinna poistekoori tausta ja jalgpallikirega noormees, kes asub sügisel Tartusse juurat tudeerima. Ka bändi trummar Joel Laanemäe on "heade mõtete linnas" kraadi saamas materjaliteaduses. Bändi asutaja ja kitarrist Markus on ainus, kellel on valitud akadeemiline muusikutee kitarriõpingute näol Otsa koolis.

Kui Markuse ja Joeli sõprus sai alguse malevas, siis Ekke ja Chris Oliveri teed ristusid jalgpalliplatsil: noormehed juhtusid pärast trenni muusikateemadel rääkima ja leidsid muusikamaitse osas üsna pea ühise keele.

Worn Öut, nagu selle nimigi viitab, teeb "kulunud" muusikat: kulunud teksad, nahkjakid ja rokkmuusika. Bändi üheks suuremaks iidoliks on Ameerika kultusbänd Guns N' Roses. Ka bändi repertuaar on vaid ingliskeelne, mis laulja Chris Oliveri sõnul on mõnikord publikus nurinatki tekitanud.

Muusika – võimalus end õnnelikuks teha

"Muusikategemine on koht, kus end välja elada," sõnab laulja Chris Oliver. "Kui selline tunne on peal, kirjutan sõnad. Kui need teistele meeldivad, teeme sellest loo." Kindlat süsteemi, kuidas laul sünnib, noormehe sõnul ei ole: "See tuleb lihtsalt kuidagi."

Head otsused sünnivad spontaanselt