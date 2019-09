Noortebändi poolfinalist Johanna Kristina: Brasiilias elades mõistsin, kui väga ma armastan Eestit 

"Juhtus see, et trots tuli sisse," tunnistab ta. "Mingis vanuses on ikka see, et ei taha teha seda, mida vanemad ütlevad. Kuna ma ise sellest rõõmu ei tundnud, sain aru, et mul ei ole vaja pillimängu," meenutab Johanna Kristina. Loomulikult ei teinud see emale heameelt. "Aga ütlesin kindlalt, et ei võta enam kitarri kätte."