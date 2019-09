"PUUDUTA MIND" 95. SAADE | Pikselöök muutis eduka ärimehe Reimo Lilienthali elu tundmatuseni 

„Tuleb mõista, et välismaailm on sada protsenti sisemaailma peegeldus,“ sõnab Reimo. „Maailmas pole midagi juhuslikku – me ei kohtu ühegi inimesega juhuslikult, ei satu juhuslikult ühtegi olukorda ja kellelegi ei anta rohkem, kui ta kanda jõuab.

Muutused hakkavad siis, kui tunnetad, et sina oledki maailm. Kõik väline on sinu peegeldus.“

Endine ärimees ütleb, et viimased kaheksa aastat on tema elu parimad.

"Puuduta mind" saate salvestus Kirna mõisas. Reimo Lilienthal; Anu Saagim; Sirje Presnal Foto: Erki Parnaku

Kirna mõis

Reimo on kindel, et juhuseid elus ei ole. Erinevate asjaolude kokkulangemisel sattus viis aastat tagasi Reimo pere valdusesse vägevate energiatega Kirna mõis, mida ainuüksi möödunud aastal külastas ligikaudu 15 000 inimest – see on 7,5% kogu Järvamaa külastatavusest.

Kirna mõis asub Kirna voorel, mis on Türi voorestiku üks osa ja tõuseb 80 meetrit üle merepinna - olles sellega kesk Eesti üks kõrgemaid punkte.

„Maapinna geoloogiliste kaartide järgi võib näha, et Kirna mõisapargi maaalal ja vahetus lähikonnas asuvad maakoores geoloogilised rikke lõhed, mille tulemusena tõenäoliselt erineb maa magnetiline ja elektromagnetiline kiirgus, gravitatsioon, staatiline elektriväli ja muugi tavapärasest looduslikust foonist,“ selgitab Reimo. „Võimalik, et see ongi üks teguritest, mille mõjul on mõisapargis toimunud sadu seletamatuid tervenemisi nii erinevatest kergematest kui ka raskematest psüühilistest ja füüsilistest haigustest. Tegu on erinevat liiki nõrkade madalsageduslike kiirgustega, mis teatud sageduse ja intensiivsuse juures mõjuvad inimorganismile kasulikult.“