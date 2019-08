Uskumatult krõbe! Ed Sheerani disainitud Heinzi ketšupid müüdi rekordilise hinnaga 

Kokku valmis kõigest 150 pudelit. Ettevõttejuhi Nigel Dickie sõnul on need valmistatud Heinzi 150. sünnipäevaks.

„Eriliseks teeb need see, et nende etiketil on Sheerani tätoveeringud,“ sõnab Dickie. Kuigi ta kahtleb, kas ostjad neid kunagi päriselt avavad ja tarbivad, kinnitab ta, et tegemist on igati maitsva ketšupiga.