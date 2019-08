Ketšup: nii suhkru kui ka soola sisaldus erineb kordades, rääkimata tomatist 

Üks supilusikatäis ketšupit sisaldab reeglina teelusikatäie suhkrut, mis on täiskasvanu 1/6 päevasest soovituslikust kogusest, hoiatasid grillihooaja künnisel veebiportaalid üksteise võidu ja tõid välja põhjuseid, miks peaks ketšupisöömisest loobuma. Kuigi poest võib leida ka tõelisi suhkrupomme, on punaste pudelite rivi riiulitel tegelikult piisavalt pikk, et teha ka tervislikke valikuid. Suhkrupommidega seoses olgu märgitud, et näiteks 100 g meiegi testil osalenud Heinzi ketšupit sisaldab 22,8 g suhkrut, mis minu digitaalset köögikaalu uskudes on seitse ja pool triiki täis teelusikat. Ehk teisisõnu: kindlasti tasub ketšupite koostist uurida ja loomulikult mitte ainult suhkru pärast.