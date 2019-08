Sopot 35! Anne Veski: esindada ainsana enda riiki rahvusvahelisel areenil oli suur au ja vastutus 

Ehkki lauljatar tundis, et laval läheb kõik hästi, polnud kõik pooltki nii tore. „Sopoti saalist tehtud salvestuse pealt nägin, et kui välja kuulutati sovetskaja zvezda Anne Veski, ega saalis erilist rõõmuaplausi olnud, pigem väike vilekoor. Õnneks ma ise laval, prožektorid peal ja esinemisnärv sees, endast parimat andmas, saali ju ei kuulnud-näinud,“ ütleb Veski ning mille üle ta on tänulik, sest muidu oleks ta ehk verest välja löönud.