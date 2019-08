Inimesed Merlyn Uusküla läheb beebipuhkusele Kroonika , täna, 09:13 Jaga: M

Merlyn Uusküla elukaaslase Markoga Foto: Martin Ahven

Millised imelised kaadrid! Lauljatar Merlyn Uusküla (35) otsustas jääda beebipuhkusele ja tähistada selle algust muinasjutulise fotosessiooniga päikeseloojangus. "Ma arvan, et selline sessioon on väga suure väärtusega just tuleviku mõttes – et kordumatut aega jäädvustada," ütleb Merlyn Kroonikale.