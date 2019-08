Oi ei! Kristjan Jõekalda kaotas ära Ice Dog M-i peakatted 

"Keerasin kodu pahupidi, Teet alarmeeris meiega koos töötavaid inimesi ja tee või tina – neid ei ole! Need Ice Dog M-i peakatted, millest vanim pärineb 1996. aastast, on kui maa alla kadunud," kurvastab teletäht. Kristjan räägib, et ta hoidis peakatteid kiivris, kiiver oli kodus riidekapis kindlal riiulil, ent nüüd on see kadunud!