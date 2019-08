PILDID | Estonia restorani uue hooaja meeleolukas avamine 

Estonia restorani sügishooaja avamine

Restoran asub Rahvusooper Estonia talveaias, mis on saanud uue ja noorusliku sisekujunduse. Restoranis pakutakse klassikalist euroopa kööki, menüüst leiab nii mereande, lamba- ja loomalihast roogi, kui taimetoite. Veinikaardi valik on täis parimaid maitseid. Maitsvast õhtueinest ei jää ilma ka need, kes alles hilisel õhtutunnil Estonia restorani jõuavad, sest söögikoha eripäraks on õhtul kella üheteistkümneni avatud köök ja südaööni avatud restoran. Külastaja saab tulevikus nautida ka elava muusikaga õhtuid ja loomulikult tehakse ka eripakkumisi Estonia etendustele.