TIMMERI TAROSKOOP 19.–25. AUGUST | Kaksikud vaatavad probleemidest mööda, Vähid on suhetega segaduses 

KAKSIKUD saavad nädala algul kohe raha, see annab neile teatava kindlustunde alanud nädalaks. Te kipute sel nädalal probleemidest mööda vaatama, te lihtsalt ei viitsi nendega tegeleda ja siis keerate mündil teise külje. Kaksikud on sel nädalal kuidagi hingeliselt rahul ja otsivad kõiges vaid head ja ilusat. Vaid üks asi häirib teid sel nädalal, see on teie kaaslane, no ei lase olla! Pidevalt on tal midagi vaja, aga kaksikud tahavad tšillida, elu nautida. Nädala lõpp toob teile töid ja tegemisi juurde, aga see on vägagi teie cup of tea, nautige!

LÕVI võib sel nädalal pidada tööl läbirääkimisi, paraku ei ole need edukad. Kui lähete töövestlusele, siis ärge looge endale illusioone, need võivad puruneda ja teile pettumust valmistada. Ja korrake endale pidevalt, et kõik ei ole kuld mis hiilgab. Suhetes on Lõvi sel nädalal romantik, aga miskipärast jätab ta alati pool tõest varju, ei ava end, ei taha mõnedel teemadel rääkida, aga käest kinni Kuud vaadata, seda ta tahab. Võtke lihtsalt korraks aeg maha, minge loodusesse ja mõelge oma mõtted selgeks, mida te üldse tahate!