Kohtulahing tulekul! Neli naist süüdistavad Danny Mastersoni ja saientoloogia kirikut jälitamises ja ahistamises 

Eelnevalt on needsamad inimesed saientoloogina tuntud Mastersoni aastatetagustes seksuaalkuritegudes süüdistanud. Nüüd väidavad naised, et saientoloogia kirik on neid julmalt jälitanud.

Chrissie Carnell Bixleri öeldu kohaselt aeti teda tänavatel taga ning Mastersoni sõber ähvardas tema alastifotod avalikuks teha. Lisaks väidab Bixler, et ta koer sai mõistatuslikul moel surma. Lahkamisel selgus, et koera surma põhjustas seletamatu trauma.

Bobette Riales tuli süüdistustega lagedale 2017. aastal. Raportis seisab, et Bixlerile sarnaselt jälitati tedagi. Nimelt rääkis Riales, et tema naabrid olid märganud võõrast inimest tema kodu pildistamas enne seda, kui sinna väidetavalt sisse murti.

Chrissie Carnell Bixleri abikaasa ja bändi The Mars Volta laulja Cedric Bixler-Zavala avaldas 2017. aastal Twitteris, et saientoloogia kirik jälgib nende isiklikke telefone ja arvuteid. Lisaks väitis ta, et kirik on palganud eradetektiivid ja mitmesugused pätid tema peret hirmutama. "Kui ma olen bändiga tuuril ja midagi peaks minu naisega juhtuma, siis te teate, milles asi on," kirjutas Cedric Bixler-Zavala sotsiaalmeedias.