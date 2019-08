Tõnu Trubetsky: mulle heideti ette, et peale elukaaslase surma kontserdi andsin 

"Leinas on midagi kummalist.. see ei pruugi sinust välja paista, aga see on sinuga, sellest ei pääse mööda, seda ei saa vähendada. Mõni püüab leina alkoholiga leevendada, aga see teeb asja hullemaks," räägib Trubetsky.

"Minul lõppes see järsku ära – ühel päeval veel oli ja järgmisel enam mitte – ega tulnud ka enam tagasi," lisab ta.

Tõnu Trubetsky kallim Liis Lill hukkus möödunud aasta aprillis. Liis jooksis bussile, et jõuda Vennaskonna kontserdile, kuid sai autolt surmava löögi. Trubetsky sai Liisi surmast teada vahetult enne Vennaskonna kontserti.