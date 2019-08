HELENI BEEBIBLOGI | Põdesin mootorratta sõidueksami pärast nii meeletult, et söögiisu läks ära 

Miks ma üldse A-kategooria load tegin? Aus vastus on, et tahtsin seda juba ammu teha. Olen väga oma vanaisasse, kes oli rahulik, mõtlik, armastas sõidukeid juhtida ja uusi oskusi omandada. B-kategooria load tegin endale juba kümme aastat tagasi, et mul oleks võimalus täisealisena autot juhtida. Mõtlesin juba tollal, et vahva oleks vahelduseks ka mootorrattaga sõita. Ma ei tea, miks mulle liiklus nii kangesti juba tol ajal meeldis, kui mul polnud ühtki tuttavat, kes mootorrattaga sõidaks, rääkimata sellest, et olin oma sõpradest üldse esimene, kes juhiloa sai.