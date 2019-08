Ksenija Balta: ma ei tekita kodus skandaali, kui Andrei tõstab treeningu ajal mu peale häält 

„Olen endale alati selgeks teinud, et kui treenime, siis on ta treener. Ja kui ta minu peale karjub, pole see minu jaoks mingi probleem,“ vastab naine selgitades, et ta ei alusta kodus skandaali teemal miks mees tõstis treeningu ajal häält. „Treeningutel juhtub ju, et treener sunnib sportlast tegema teatud asju, mis käivad tollel ehk üle jõu,“ ütleb Balta ning lisab, et see on normaalne.