GALERII | Elina Born esitles oma uhiuut singlit, mille üheks kaasautoriks on Kristel Aaslaid 

Sündmust väisasid nii meedia kui influencerid ning Elinat olid toetama tulnud ka pere ja sõbrad. Kohapeal said kõik külalised kaunistada ise oma Magnumi jäätisi, pakuti Elina pildiga Coca-Cola purke ning loomulikult oli õhtu kõrghetkeks singli akustiline esitus Elina poolt. Sündmust viis Elina ise läbi kuna soovis külalistega võimalikult vahetult suhelda ja anda edasi loost ajendatud kordumatut emotsiooni.

Singel kirjutati juunis toimunud Universal Musicu laulukirjutamislaagris Downtown Studios. Muusika autoriteks on Elina Born, Gevin Niglas, Karl Killing, Kristel Aaslaid ning Kim Wennerström, kes oli ka loo produtsent. “Kordumatu” sõnad sündisid Elina ja Kristeli sulest.

„Kirjutasin „Kordumatu“ koostöös andekate Eesti muusikutega armsas väikeses stuudioruumis laulukirjutamislaagris. Tahtsime, et sõnum oleks selge ja lihtne, et inimesed, kes kuulavad seda lugu, saaks ka sellega samastuda. Ehk aitab see lugu natukene ka pikendada suve, mis kipub meil siin tihti lühikeseks jääma.,“ sõnab Elina.