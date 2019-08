Cara Delevingne võitleb depressiooniga puid raiudes ja käsitööd tehes 

Cara tunnistab, et esimest korda tabas depressioon teda 15aastaselt. Ta usub, et selle põhjustas avastus, et tema emal oli narkosõltuvus. Naine lahkus tollal pooleks aastaks koolist ja hakkas ravimeid võtma ning usub, et see võis päästa tema elu.

„Mu emal on palju probleeme ja ta kannatab endiselt. Tal on bipolaarne häire. Loomulikult on see meid mõjutanud ja oleme kõik vaimselt raskes seisus olnud, aga seda ei anna võrrelda sellega, mida mu ema läbi on elanud. Olen isegi varem oma vaimse tervisega hädas olnud, aga see on alati olnud seotud traumadega, mis mind lapsepõlves tabasid, nii et see pole sama,“ räägib Delevingne.