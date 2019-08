Tähetark Igor Mang: olen igatahes tervem, kui see ühiskond! 

Mang kinnitab, et ta ei ole oma elu jooksul ühelegi naisele liiga teinud ja ta ei saa aru, mis ahistamise jutt see kogu aeg käib.

Tähetark jäi enda sõnul skandaali pärast kõigest ilma – klientuurist, töökohast Maalehes ja isegi kodust – kuid on sellest hoolimata tervem kui praegune ühiskond ja õnnelik, kuna tema kõrval on tema sõbrad ja elukaaslane. „Jah, me Küllikesega olime ja oleme kurjusest ja madalusest üle,“ sõnas Mang ja lisas, et kui kirik ja sõbrad oleks talle ka selja pööranud, siis ei oleks enam küll mõtet elada.