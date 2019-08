Näitleja Tõnu Aav – esimeseks armastajaks ei passinud, Saksa ohvitsere mängima aga küll 

„See oli väga kaunis töö, olime mõlemad tänulikud lavastaja Voldemar Pansole, kes meiega töötas väga põhjalikult,“ meenutab Ever kolleeg Tõnu Aava surmapäeval. „ See oli väga ilus stseen, see meie dialoog. Mäletan küll, et saalist, kus istus Panso, kostis tema hüüe: „Ei kuule!“ Kuulus lause, mis paljusid näitlejaid ehmatas ja sellepärast nad kartsid Pansot. Mina olin aga Pansoga Moskvas kokku puutunud ja mina teda ei kartnud. See oli niisugune proovide aeg, mis on mulle jäänud meelde, sest selle lavastusega tehti väga põhjalikult tööd. Just teksti ja misanstseenide täpsusega. Võib-olla selle tõttu see lavastus mõjuski väga hästi ka publikule – olen väga palju häid sõnu kuulnud nii selle lavastuse kui ka meie mängu kohta.“