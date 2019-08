Tõnu Aav oma eluajal: „Mind mäletatakse seni, kuni on läinud katki viimane onu Remuse plaat.“ 

Tõnu Aav on linti lugenud ka karupoeg Puhhi, Muumitrolli, Karlssoni ja muid lugusid. Plaadihäältest kõige enam on ta aga mällu ja kõrvu sööbinud ikkagi onu Remusena. Paljud, kes on praeguseks küpsesse ikka jõudnud, kuulasid onu Remuse jutte lapsena nii vinüülplaadilt kui ka kassetilt. Päevade kaupa.