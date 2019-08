PÄEVAHOROSKOOP: reede, 16. august 

Nüüd saad jätkata uutel alustel. Teemad, millega seotud läbirääkimised on liiva jooksnud, tasuks nüüd taas tõstatada. Ilma järjekindluseta on võimatu midagi saavutada.

Pead rauda taguma, kuni see veel kuum on. Ja praegu on. Täna on ehk raske, aga see tasub pikemas perspektiivis ära, nii et võta end kokku ja anna endast parim!