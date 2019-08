Ago-Endrik Kerge: kui Tõnul tekkisid raskused, oli mul au teda laval asendada 

"Mis teeb näitleja heaks? Kui tal on annet. Kui ta on andekas ja ta oskab seda ka rakendada," räägib Kerge, kes imetles Tõnu töökust. "Ta võttis oma tööd tõsiselt ja armastas seda."

Ago-Endrik meenutab lõbusat lugu, mis neid Tõnuga ühendas: "Kui me kohtusime, siis rääkisime, et oleme sündinud ühel aastal, ühes ja samas lastehaiglas, mis asus praeguse Viru hotelli asemel. Hoonet ennast enam ei ole. Meie Tõnuga olime – jutumärkides – "nördinud", et seda maja enam ei ole ja mõtlesime, kuhu saaks paigutada tahvli teatega, et selles majas on sündinud kaks teatriinimest. Meile oli see alati naljakas," meenutab Kerge.