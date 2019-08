Putukasööjate sünnipäevapidu: kas maitsvam on kilgikarask või putukapirukas? 

Sööda- ja söögiturul kasutatakse erinevaid putukaid, inimtoiduks kasutatakse neist Erlendi sõnul peamiselt kilke, või täpsemalt nende seast teatud alamliike. Ka rohutirtsud olevat nõutud kraam. "Sama kodukilk ehk Acheta domesticus, kes laulis ka meie muistendites ahju taga, on tõeline kosmopoliit, ta on tõesti üle maailma levinud. Kuna ta on külmavereline, siis ta on see, mida ta sööb. Ja kuna ta sööb kapsalehti ja selliseid taimi, mida meiegi, siis võime teda julgelt ka süüa," kinnitab Erlend, et kodukilk on inimesele ohutu. "Temaga on kõige rohkem tehtud toiduohutuse katseid ja kordagi pole leitud midagi kahtlast."