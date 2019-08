Miley Cyrus ja Liam Hemsworth ei kiirustagi lahutama? 

"Nad peavad praegu pausi, sest neil on seda vaja. Neil oli palju erimeelsusi. Nad otsustasid, et on parem mõnda aega lahus olla, kuid see ei tähenda, et nende suhe täiesti läbi oleks," ütleb üks Cyrusele lähedalseisev allikas väljaandele. Allikate sõnul on paarike varemgi sarnastes olukordades olnud ja neist edukalt välja tulnud. "Kui nad on õnnelikud, on nad koos suurepärased. Kindlasti on lootust, et nad saavad taas kokku," kinnitab allikas.

Teise Miley tuttava sõnul võib Liam küll tunduda avalikkuse ees väga rahulik, kuid tegelikult kipub ta tujutsema. "Miley on Liami suhtes väga toetav olnud, kui asjad käest ära lähevad, aga see on raske. Liam kipub nähvama ja talle ei meeldi tähelepanu, mida nende suhtes ette tulevad tõusud ja mõõnad kaasa toovad."

Samal päeval, kui paarikese lahkumineku uudis avalikuks tuli, pildistati Mileyt suudlemas juba uue kaaslasega, kelleks on tema sõbranna Kaitlynn Carter. "Miley püüab teha head nägu. Ta on haavunud," ütleb allikas ja mitu inimest kinnitavad, et avalik õrnutsemine Kaitlynniga ongi tingitud osaliselt sellest, et Miley jaoks on lahkuminek raske.