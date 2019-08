Voldemar Kuslap: meie keskelt on lahkunud väga suur anne 

"Alati oli huvitav tema raadiolugemisi kuulata, Tõnul oli väga isikupärane ja värvirikas hääl. Ta oskas nii kaasakiskuvalt lugusid jutustada ja see oli alati imetlusväärne," ütleb Kuslap.

"Kord sõitsime minu autoga Võrumaale. Masin oli just teeninduses käinud, kuid miskipärast hakkas see turtsuma," räägib Voldemar. "Tõnu teatas selle peale kohe, et tema teab, mis viga on. Oli väga lumerohke aeg ja tal oli kohe kibekiiresti mutrivõti käes ning peagi lendas auto õhufilter üle Tõnu õla sügavasse lumme," kirjeldab Voldemar. "Ja mõelda vaid, peale seda vuras auto mängleva kergusega edasi ja saime sellega oma pika tee ära sõidetud."