Teet Kallas: Tõnus oli riukalikkusele vaatamata palju soojust 

„Tõnu ise ütles kord – saatis isegi kaardi –, et on kõige rohkem just minu tekste lugenud. Seriaalis „Õnne 13“ oli tal küllalt keeruline ja omamoodi ajastutüüpiline roll ning ta tegi seda hiilgavalt. Ta ise naeris, et edevus sunnib, aga mis edevus – ta oli professionaal,“ räägib Kallas.

Kallas sõnab, et uut Tõnu Aava ei tule. „Tõnu oli vimkavend ja temas oli riukalikkusele vaatamata palju soojust. Kirjutasin 17 aastat „Õnne 13“ stsenaariumit ja minult polegi Tõnule muid tekste sattunud. Kuid ega me seetõttu võtetel kohtunud – mina olin ju stsenarist, kõige mõttetum inimene võtteplatsil. Kui vahel harva sattusin, siis Tõnu sõnas, et leidsid ka ikka aega tulla,“ meenutab Teet.

„Mul oli Tõnu vastu suur austus. Ta oli tähtpäeva inimene ega jätnud naljalt tulemata minugi suurematele sünnipäevadele, kus oli veidi rohkem rahvast. Ta vedas peo häälekamat poolt, luges midagi ette ja laulis – tal oli hea lauluhääl,“ räägib ta.