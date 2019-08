VIDEO | Epp Kärsin: minus on nii palju armastust, et võiksin armastada kõiki maailma mehi! 

Oma loo räägib seekord seksuaalsuse koolitaja Epp Kärsin.

Epp Kärsin ütleb, et inimese energiast moodustab seksuaalne energia üle 80%. Kui inimesed ei ole teadlikud sellest tohutult suurest väest, siis nad kasutavad seda seksuaalenergiat väga valesti. „Nad ei pruugi kunagi jõuda sinna oaasidele, mis on tegelikult meie sees olemas. Pinnapealne, lihtne tavaline suguühe, mis kestab väga lühikest aega, ei paku midagi. Tiigrid on polügaamsed. See tähendab, et isasel tiigril peab olema nii palju seksuaalenergiat, et ta jõuab kõik oma „naised“ korda panna ja need emandad kõik jälgivad teda, teevad täpselt seda, mida isane tahab.

Ma olen vahest mõelnud, et minus on nii palju armastust, et ma võiksin kõiki maailma mehi armastada ja ma ei jää selle võrra vaesemaks. Kuid mul on üks mees ja ma püüan seda suhet hoida ning toita.“

Naise seksuaalenergiast rääkimine tundub praeguses ühiskonnas veidi võõrastav

„Meile tundub, et need naised, kes on hästi seksuaalsed, on natukene mõru maiguga, aga mina pigem julgustan naistel olema kontaktis enda seksuaalenergiaga, sest siis sa oled ka väga intuitiivne ja julged elus teha siiramalt, õigemaid otsuseid,“ räägib Epp.

Epu hinnangul ei ole tema elus selliseid filtreid, et ta peaks mõtlema, kuidas teistele kuidagi meelepärasemalt olla. „Ega tiiger ka ei vali oma saaklooma, tal on kõht tühi ja ta läheb ja võtab, tal saab kõht täis ja siis on rahu maa peal. Ma ilmselt olen ka selline, et ma pigem ütlen ja tegutsen.“