Siina Üksküla: „Tõnu oli viimane poiss meie kursuselt ja nüüd on temagi läinud.“ 

Viimati suhtlesid nad Üksküla mäletamist mööda möödunud või ülemöödunud aastal, et saada oma kursusepunt kokku. „Paraku oligi nii, et kas ühel või teisel oli tervisega halvasti ning kahjuks jäi see kokkusaamine ära - vanus on raske asi. Ta oli viimane poiss meie kursuselt ja nüüd on temagi läinud. Järele on jäänud viis tüdrukut,“ ohkab Üksküla.