Ingomar Vihmar: viimati rääkis Tõnu, et ta loeb kodus hästi palju 

"Kui ma õigesti mäletan, siis esimene tükk, mis me Tõnuga tegime oli "Adolf Rühka lühikene elu", kus ta oli August Wiera rollis ja peale seda on ta vähemalt neljas või isegi viies minu tükis mänginud," räägib Vihmar. "Kui me kohtusime, siis mulle tundus, et meie vahel oli vastastikune mõistmine ja lugupidamine. See suhe oli väga-väga soe," lisab ta.