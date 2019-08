Raivo E. Tamm: tänu Tõnule naersime nii palju, et ei suutnud proovidega jätkatagi 

Tamm ütleb, et Tõnu puhul oli tegu terase, laheda, vaimuka ja äärmiselt meeldiva mehega. „Tegime kunagi koos Käsmus etendusi „Südamete murdumise maja“. Tõnu kommentaarid ning ütlemised olid nii teravad, tabavad ja vaimukad, et meil olid tänu tema kohalolekule äärmiselt lõbusad ja lennukad proovid. Vahel läks isegi sedapidi, et naersime niimoodi, et ei suutnud proovidega jätkata,“ meenutab ta.

„Ühel päeval tuli Tõnu proovi ja ütles, et oli eelmisel õhtul vaadanud telerist tõsielusarja esimest osa, oli see siis „Baar“, „Buss“ või midagi taolist. Ta ütles: „Kogu aeg kardetakse, et Eesti rahvas sureb välja. Eile õhtul vaatasin tõsielusarja esimest osa ja mõtlesin, et surgu.“. Naersime Roman Baskiniga nii, et pühkisime lausa pisaraid. Meil oli tükk aega tegu, et üldse prooviga alustada saaks,“ räägib Tamm.