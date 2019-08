Inimesed NELJAPÄEVAL HIILGAB TAEVAS ERITI MAAGILINE TÄISKUU - „Hea Kuu, too mulle rikkust, täida mind tervisega – nii on ja nii jääb!“ Sirje Presnal , täna, 00:01 Jaga: M

Tänavune augusti täiskuu on eriliselt maagiline. See langeb täpselt kokku neljapäevaga ja see, teadagi, on nõidade, šamaanide ning maagide lemmikkombinatsioon, sest just täiskuuneljapäev on kõige parem aeg nõidumiseks, tervendamiseks ning väe ammutamiseks. Ning juhtumisi on sel aastal samal ajal ka suur rukkimaarjapäev, mis paganlikel aegadel oli eestlaste üks suuremaid hiiepühi.