„PUUDUTA MIND“ 101. SAADE | Kreet Rosin-Pindmaa õpetab, kuidas end ise tervendada ravimatuks diagnoositud haigustest

Ka sinu vanemad tervenesid ravimatust haigusest. Sisemist veendumust, et iga haigus on tervendatav, on kasvatanud juhtumid ka minu enda peres. Nii näiteks on minu ema tervenenud ravimatuks peetavast haigusest – sclerosis multiplexist. See oli sügaval vene ajal, kui ema sattus taastusravikeskusse, kus arstid õnneks tegelesid salaja ka ida meditsiiniga. Ema töötas pärast paranemist veel mitukümmend aastat hambaarstina, mis tähendab, et tema töövõime oli täielikult taastunud. Minu isa aga on lõplikult tervenenud vähist, mis esiotsa aina tagasi tuli, nii et mees pidi läbi elama kuus lõikust ja mitukümmend kiiritusravi. Isa sai terveks, kui ta muutis oma elustiili.

Oma haigustest saab end vabaks mõelda, kui tegelda oma hirmude ja tunnetega. Terapeudina tean, et negatiivsed tunded võivad liiga teha väga kiiresti. Kui vanasti kulus umbes kümme aastat selleks, et endale vähki tekitada, siis nüüd võib see juhtuda paari kuuga. Nii kiireks on läinud elu ja energiad. Näiteks minu silmadki on tervenenud justkui iseenesest, vaimsete praktikate tulemusena. Mul oli juba väikese tüdrukuna prillidel üsna suur miinus, aga kui hakkasin igapäevaselt tegelema reikiga, avastasin ühel hetkel, et prille polegi enam tarvis.



Samas, kuigi enamik inimesi ütleb, et nad tahavad terveks saada, olen mõnikord avastanud kliendi teadvuse ja alateadvuse vahel konflikti - inimene pelgab kaotada tähelepanu ja hoolitsust, mida ta haigena lähedastelt saab.



Väga vale on ärritust alla suruda, sest nii võib kiiresti mõne haiguse genereerida. Kui oled masenduses, siis see tohutu energiakulu, rõõmus olla on palju lihtsam. Depressiooni all on peidus hirm elada, hirm ennast väljendada, hirm olla mina ise.



Ka ülekaalu tekkimise põhjuseks on allasurutud negatiivsed tunded. Polstrikiht kehal on justnagu päästerõngas, kuhu paigutuvad jääkained, millega keha ei suuda toime tulla – elutähtsatest organitest eemale. Kui sa puhastad oma keha, kaob ka rasvakihi funktsioon. Kes ei oska oma füüsist või emotsioone puhastada, võiks teha suurpuhastuse oma mõtetele.



Üksinduse põhjuseks võib olla see, et suhe kas ema või isaga on paigast ära. Vahel on vaja inimesel õppida olema iseendaga. Iga kogemuse eest tuleb olla tänulik. Minu teraapiaseanssidel tulebki sageli teha läbi andestamisprotsess iseendale ja teistele, et vabastada energiablokeeringud. Et lähedaste suhtes ei oleks vimma ega viha. Ükskõik kuidas sinu vanemad on kunagi käitunud, väärivad nad tänu selle eest, et on pakkunud sulle õppetunde.



Näiteks minu isiklikke ja võõraid õppetunde tulvil päevad algavad varavalges, juba hommikul kella nelja paiku asun ma mediteerima. Kogu elu tuleb minu juurde rõõmu, kerguse ja hiilgusega. Ma tean, et õnn on meeleseisund, mida on igal eluhetkel võimalik valida.