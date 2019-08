GALERII | Kodumaise spioonipõneviku tarbeks taastati Vabaduse väljaku ääres tenniseplats 

Tegelikult seisid tenniseväljakud kunagi sama koha peal ja nüüd on need tagasi toodud.

"O2" valmib Eesti, Soome, Läti ja Leedu koostöös. Tegu on ajastutruu spioonipõnevikuga, mille stsenaarium on inspireeritud 1939. aastal aset leidnud tõelistest sündmustest.

Võtted toimuvad lisaks Tallinnale, Narvale ja Tartule ka Helsingis, Vilniuses ja mitmel pool mujal, samuti on kaasatud nelja riigi näitlejad. Suur võttegrupp, ajalooliste tegevuspaikade taastamine, dekoratsioonid ja tehnika mõjutavad ka filmi tootmise eelarvet – 43 võttepäeva eelarveks on 2,2 miljonit eurot.

Spioonipõneviku "O2" süžee käivitub 1939. aasta augusti lõpupäevil. Kohe-kohe on puhkemas Teine maailmasõda ja just nendel kriitilistel hetkedel langeb Eesti nõukogudevastase luure juht salamõrva ohvriks. Peagi selgub, et meie luure ridades tegutseb äraandja. Reeturi tabamine tehakse ülesandeks luureohvitser Feliks Kangurile (Priit Võigemast) ja algab pingeline kassi-hiire mäng. Samal ajal jõuab luureteenistusteni info, et Stalin ja Hitler on sõlminud tervet Euroopat ja ühtlasi ka Eestit puudutava salakokkuleppe.