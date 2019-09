„PUUDUTA MIND“ 96. SAADE | Jüri Lina: „Rämpstoidu vastu peaks võitlema valitsuse tasandil, kuid kahjuks seda ei tehta.“ 

Transrasvad - need keemiliselt muundatud rasvad on kehale rasked taluda ja kordi kahjulikumad, kui me kartagi oskame. Suur osa südame-veresoonkonnahaigustest on just transrasvade põhjustatud. Transrasvad kahjustavad rakumembraane, takistavad rakkude ainevahetust, toitainete omastamist ja rakkude vahelist kommunikatsiooni. Lisaks pikendavad transrasvad tunduvalt toidu seedimisaega, olles üheks põhiliseks happelise seedimatuse ja puhitiste põhjustajateks. Uuri pakenditelt ja väldi sõnu „osaliselt hüdrogeenitud“, samuti põgene taimerasvast tehtud toodete eest, mis küll meenutavad kohukesi või juustu, kui millel on silt „…-laadne toode“.

Plastikpudelites vesi, plastikkarpides toidud on tervisele kahjulikud Foto: Stanislav Moshkov

Plastikpudelites vesi, plastikkarpides toidud - pehme plastik sisaldab kantserogeenseid aineid (di-2 etüülheksüüladipaat (DEHA) ja bisfenool A (BPA), mis on tuntud kui endokriinhäirete tekitajad. Uuringud on näidanud, et plastiku kuumenedes (päikese käes, sooja toidu mõjul) on mürgiste ainete lekkimine tugevalt võimendatud. Kurb uudis on, et BPA asemel kasutusele võetud uus ühend BPS on uuringutes osutunud veelgi suuremaks endokriintoksiiniks. Niisiis on klaas ja keraamika endiselt kõige paremad valikud. Kui siiski plasti kasutad, otsi selle pealt alati üles märgistus, mille põhjal saad teada, kas tegu on turvalise valikuga.

Töödeldud toidud ja poolfabrikaadid on meie tervisele ohtlikud Foto: MEELIS TOMSON

Töödeldud toidud ja poolfabrikaadid - vähe sellest, et need toidud on kaotanud arvestatava osa oma vitamiinidest ja mineraalidest, on sinna lisatud ka suures koguses lisa-, värv- ja mahuaineid, mida samuti seostatakse erinevate allergiate ja terviseriskide võimendumisega. Lisaks muule sisaldavad poolfabrikaadid suures koguses varjatud soola ja suhkrut, mis omakorda immuunprobleeme võimendavad.

