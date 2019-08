Naised süüdistavad Placido Domingot ahistamises: ta ajas kätt seeliku alla ja sisenes hoiatamata riietusruumidesse 

Patricia Wulf, kes oli nõus oma nimega esile tulema, ütles, et iga kord kui ta lavalt maha tuli, ootas Domingo teda lava taga. "Ta tuli minu juurde, nii lähedale kui võimalik ja küsis: "Patricia, kas sa pead täna koju minema?"," meenutas naine. Esiti naeris ta mehe remarkide peale närviliselt, kuigi tundis end solvatuna. "Ütlesin, et jah, pean küll koju minema ja kõndisin minema." Patricia sõnul on Domingo ooperimaailmas Jumala staatuses ja isegi kui naistel on piisavalt julgust tema juurest minema kõndida, tuleb siiski pähe mõte: "Kas ma just rikkusin oma karjääri?"

Patricia Wulf Foto: AP/Scanpix

Patricia sõnul koputas Domingo tihti tema riietusruumi uksele ja naine kartis sealt lahkuda, kui mees oli koridoris. "Ma tegin ukse lahti ja piilusin, kas ta on seal. Kui oli, siis ma lihtsalt ootasin.Naine rääkis ka, et kui ta kord oma abikaasa ooperilavastuse avaõhtul peetud peole kaasa võttis, läks Domingo Patricia juurde, suudles teda mõlemale põsele ja sosistas talle kõrva: "Ma tahaksin kohtuda oma rivaaliga."

Üks endine kolleeg kinnitas AP-le, et saatis Patriciat tööl tihti autoni, kuna naine kartis üksi minna. Wulfi sõnul ei läinud Domingo temaga kunagi füüsiliseks, kuid mehe kavatsused olid selgesti mõistetavad. "See oli päris kindlasti seksuaalne ahistamine." Naise sõnul mõjutas Domingo käitumine tema suhtumist meestesse ülejäänud elu. Naine otsustas "avaliku saladusega" lagedale tulla, sest Domingo on liialt kaua puhtalt pääsenud. "Ma loodan, et see annab teistele naistele samuti jõudu oma lugu ära rääkida või julgustada neid "ei" ütlema."

Ühele naisele andis Domingo pärast voodirõõme 10 dollarit

Üks laulja, toona 23aastane metsosopran rääkis, et ta valiti 1988. aastal lavastuses "Tales of Hoffman" orgiastseenis Domingoga suudlema. naine rääkis, et pühkis pärast ilast suudlust oma näolt Domingo sülge ja mees sosistas talle kõrva: "Soovin, et me poleks praegu laval." Pärast seda intsidenti hakkas Domingo lauljale pidevalt koju helistama, kuigi naine polnud talle oma numbrit andnud. Domingo öelnud, et laulja on väga andekas ja ta tahab teda aidata. "Mu karjäär polnud veel hoogu sisse saanud. Olin väga meelitatud ja elevil. Siis läks asi imelikumaks. Ta ütles mulle: "Tule minu korterisse. Laulame mõned aariad läbi, ma treenin sind ja tahaksin kuulda, mida sa casting'ul suudaksid teha."

Järgmise kolme aasta jooksul oli Domingo naise väitel tema suhtes ebamugavalt tähelepanelik, pani oma kätt lava taga tema piha ümber ja suudles naist põsele, huultele liiga lähedalt. Domingo teadis riietusruumide sissepääsukoode ja sisenes kutsumata riietusruumidesse. Kord nõustunud naine Domingoga kell 11 õhtul kohtuma, kuid sai siis enda sõnul paanikahoo. "Ma läksin paanikasse ja ei vastanud telefonile. Ta helistas mulle kuni kella poole neljani öösel ja jättis automaatvastajasse nii palju sõnumeid, et see sai täis."