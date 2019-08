Arnold Oksmaa: olen soomlastele nagu ingel, sest inimesed armastavad sellist vallatut vaprust! 

17 aastat tagasi linastus Arnoldi elust dokumentaalfilm, kümme aastat tagasi kolis mees Soome ja viis aastat tagasi lõpetas ta menule vaatamata endast veebiküljele videote laadimise. Kuid Tallinna vanalinna kohvikus roosades pükstes ja inglitiivad paljal ihul istudes paistab homme 40. sünnipäeva tähistav mees esmapilgul muutumatuna. Siiski on selle ingelliku välispildi all kaotust ja kannatusi. „Ütleme nii, et eestlaste arvates poleks pidanud üldse minusugune siia ilma sündima ja loomulikult ka mitte meelelahutustaevas ringi lendama. Aga nii see lihtsalt juhtus. Ma ei teadnud, et elu võib nii karm olla.“