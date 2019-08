Modell süüdistab Katy Perryt ahistamises: ta tõmbas mu püksid alla peokülaliste silme ees 

Josh Kloss väidab, et tema ja Perry sattusid üksteisega juhuslikult kokku mitu korda pärast seda, kui lauljatar oli koomik Russel Brandist lahutanud. Väidetavalt sellel perioodil ebameeldiv seik aset leidiski.

„Kujutate ette, kui piinlik mul oli? Ma räägin sellest nüüd, sest meie kultuur püüab alati tõestada, et mõjuvõimsad mehed on perversse käitumisega, kuid mõjukad naised on täpselt sama tülgastavad,” lisas Kloss.