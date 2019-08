Inimesed Liam Hemsworth võttis lõpuks lahutuse teemal sõna Toimetas Katharina Toomemets , täna, 09:19 Jaga: M

Miley Cyrus ja Liam Hemsworth Foto: Reuters/Scanpix

Liam Hemsworth ja Miley Cyrus teatasid möödunud nädalal, et on otsustanud lahutada oma vähem kui aasta kestnud abielu. Nüüd on Liam ka lahutuse teemal sõna võtnud, vahendab People.