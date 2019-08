Äsja isaks saanud Joel Juht: tahtsime, et lapse nimi oleks arusaadav nii eestlastele kui välismaalastele

7. augustil nägi ilmavalgust tantsutreeneri Joel Juhi ja tema kallima Kätriin Kübara esiklaps. Pikkust oli poisil 50 sentimeetrit ja kaalu 3350 grammi. Värske isa sõnul möödus sünnitus väga hästi ja kiirelt. "Päeval kell kaks jõudsime haiglasse ja kell 17.45 oli laps juba ilmale tulnud. Pärast sünnitust oli ema ja lapsega kõik hästi."

Paar on arvamusel, et sünnitamine ei olegi nii hull võrreldes sellega, mis järgneb. "Emad ei julge last kohe keerata ja pöörata, sest neil puuduvad kogemused," räägib Juht, et ta on kogu aeg olnud kallima kõrval ning teda aidanud. "Minul ei ole kartust. Pidin lapse üles äratama, sest oli imetamise aeg. Ja selleks, et laps üleks ärkaks, oli vaja tema tagumik kraani alla panna," naerab ta. Tantsutreener lisab, et ka ämmaemandast on olnud väga palju kasu. "Peab ütlema suured tänud ka talle. Ta oli super!"

Esimene öö möödus perel rahulikult, kuid teine öö oli juba huvitavam. "Kui saime peretuppa, toimus meil suur üldlaulupidu, kus piltlikult öeldes kukkus Tallinna laulukaar kokku," muigab Joel ja selgitab, et lapse nutt kostus üle sünnitusmaja. "Järgmisel päeval hakkas ta juba harjuma ja kui koju jõudsime, oli tema jaoks taas uus keskkond ja saime harjumise tõttu öösel jälle seda põnevust tunda." Juhi sõnul on laps teda ennastki juba täis pissinud, kuid värske isa meelt ei heida. "Kõik on väga vahva ja kogeme toredaid asju. Me oleme väga rõõmsad!" kinnitab mees.

Joel ütleb, et nimevalikul oli nende jaoks oluline, et see algaks j-tähega ning last ei saaks tulevikus nime pärast norida. Nii saigi valituks imeilus nimi Jason. "Me tahtsime, et see nimi oleks arusaadav välismaalastele ja eestlastele. Sa võid teda kutsuda nii eesti- kui ka inglisepäraselt - pole olemas valet ega ka õiget hääldust."

Joeli sõnul neil Kätriiniga otsest vaidlust nime üle ei olnud. "Nimevalik kestis meil kolm-neli kuud. Meil oli vahepeal valikuks ka nimi Janis, kuid kui lapse silmi nägime, saime aru, et nimi Jason sobib talle väga hästi," ütleb Joel uhkelt, et neil on väga ilus laps sündinud.

Beebi sünniga on perel tekkinud ka üks väike mure. "Vaja on leida jooksukäru, et saaks temaga jooksmas käia. See fakt peab muidugi paika, et kõik muutused käivad lapse järgi," ütleb ta.