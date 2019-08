Sünne Valtri harjutab kätt näitlemises: minu jaoks ei olnud mitte midagi keerulist 

Millega täpsemalt tegu on, jääb Valtri aga salapäraseks. „Tegu on seriaaliga, kuid pealkirja ma veel ei ütle. Kui selle kohta tuleb ametlik teade, selgub kõik,“ ütleb ta.

Näitlema sattus ta tänu sõpradele, kes Sünnele rolli pakkusid. „Ma olin loomulikult kohe nõus. Näitlemine on selline asi, mida ma ei ole saanud väga teha. Oleneb rollist muidugi, kuid kui selliseid pakkumisi tuleks juurde, siis arvatavasti võtaksin ma need hea meelega vastu,“ vastab Valtri.

Tehtav roll pole naisele võõras, sest ka sarjas mängib ta lauljatari. „Õnneks tekstiosa ei olnud mul väga suur. Ja kuna ma mängisin lauljatari, siis laulusõnad on mul ikka peas,“ ütleb Sünne, lisades, et tema jaoks polnud selles midagi keerulist ning kogu protsess valmistas talle suurt rõõmu.

Seriaalis on tal musta värvi juuksed, mis tekitab küsimuse, kas Sünne on läbinud stiilimuutuse. „Tegu on ikka parukaga,“ vastab ta. Sünne arvab, et tume ei ole absoluutselt tema värv, mistõttu pole ta ka kätt värvitopsi poole sirutanud.