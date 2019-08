PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 12. august 

Palju õnne, Lõvi! Uuel eluaastal on sul tohutult vaimset energiat. Seda

tuleb oskuslikult suunata, muidu on oht, et jõud kulub suuresti vaidlemisele. Oled osav sõnu seadma ja ka teisi veenma. Sujub nii kirjatöö kui ka õppimine ja õpetamine. Armuasjus oled õrn ja tundeline ning vajad hellitamist ja ilusaid sõnu.