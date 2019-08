Inimesed METSIK FESTIVAL ELVA MÄNNIMETSAS: valugrimasse tekitavad räpisõnad, üksteise seljas aelevad noored, ööuni pakiruumis Geidi Raud , täna, 18:35 Jaga: M

GALERII

Hiphop festival Elvas Tags: Hiphop festival Elvas Foto: Aldo Luud

Hiphopfestivali peasissepääsu ees käib tihe trügimine. „Kurat, Elva omad poisid peaks ikka eelisjärjekorras sisse saama,“ arvab üks puberteedieas noorsand. „Käi v***u, Otepää on ikka kõvem koht, na***i,“ saab ta suvaliselt tüübilt vastuse. Edasist sündmustikku aitavad hästi kirjeldada 5MIINUSE „Erootikapoe“ read: Päike on kustunud ja kuu kerib välja, kui telefon kutsub, et kustutada nälga. See on rämmar, vali mida soovid...